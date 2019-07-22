Открытие филиала МГУ в КР запланировано в следующем году

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева обсудила открытие филиала Московского государственного университета с ректором МГУ Виктором Садовничим. Об это сообщает пресс-служба Минобразования.

По данным ведомства, в обсуждении дорожной карты открытия в Кыргызстане филиала Московского Госудаственного университета им. М.В.Ломоносова приняли участие министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов и ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Учитывая, что 2020 год главами государств Кыргызстана и России объявлен Годом кыргызско-российского сотрудничества, Министерство образования и науки КР начало работу по включению данного вопроса в повестку межправительственных встреч", - отметила Гульмира Кудайбердиева.

В рамках обсуждения дорожной карты запланировано открытие филиала в 2020 году.

Напомним, ранее источник в Министерстве иностранных дел сообщил VB.KG, что филиал МГУ откроется в Оше.