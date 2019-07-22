Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Открытие филиала МГУ в КР запланировано в следующем году

218  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева обсудила открытие филиала Московского государственного университета с ректором МГУ Виктором Садовничим. Об это сообщает пресс-служба Минобразования.

По данным ведомства, в обсуждении дорожной карты открытия в Кыргызстане филиала Московского Госудаственного университета им. М.В.Ломоносова приняли участие министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов и ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Учитывая, что 2020 год главами государств Кыргызстана и России объявлен Годом кыргызско-российского сотрудничества, Министерство образования и науки КР начало работу по включению данного вопроса в повестку межправительственных встреч", - отметила Гульмира Кудайбердиева.

В рамках обсуждения дорожной карты запланировано открытие филиала в 2020 году.

Напомним, ранее источник в Министерстве иностранных дел сообщил VB.KG, что филиал МГУ откроется в Оше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380100
Теги:
вуз, Ош, Россия, Москва, Кыргызстан, Гульмира Кудайбердиева, Министерство образования, Аликбек Джекшенкулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  