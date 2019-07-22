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Обмен электроэнергией с Казахстаном невыгоден для КР - эксперт

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- Екатерина Улитина
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Товарообмен электроэнергией с Казахстаном невыгоден для Кыргызстана, уверен эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев.

- Энергетики скрывают информацию, проводят секретные переговоры и информируют общественность о них лишь спустя две недели и то только потому, что вначале их прижали к стенке, - рассказал в интервью VB.KG Умбеталиев.

Ранее эксперт сообщил, что энергетики сливают воду из Токтогульского водохранилища или продают ее на экспорт. На следующий день ОАО "Электрические станции" сообщило, что электричество, действительно, экспортируют в Казахстан.

"Товарообмен электроэнергией между Кыргызской Республики и Республикой Казахстана осуществляется по схеме, когда поставка электроэнергии из Кыргызстана в Казахстан производится в период с июля по август 2019 года в суммарном объеме до 270 млн. кВт.ч, а затем осуществляется возврат полученного объема электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года, сообщает ОАО "Электрические станции". Поставки электроэнергии в рамках товарообмена начаты с 6 июля 2019 года в рамках состоявшегося 8 кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета", - говорится в сообщении компании.

Расул Умбеталиев считает, что эта сделка "антинародная" и противоречит интересам Кыргызстана.

- Если бы речь шла о продаже электроэнергии, была бы прибыль не только от продажи, но и с оплаты НДС, но сейчас идет речь именно об обмене, то есть никаких налогов в бюджет не поступит. Хорошо, пусть будет так, но тогда будет логичным, чтобы соседи отдали нам электроэнергию когда мы в ней будем нуждаться - с декабря по февраль, а не с сентября по ноябрь, как это написано в договоре "Электрических станций" - говорит Умбеталиев.

По словам эксперта, Казахстан сейчас нуждается не в электроэнергии, а в воде для полива своих сельхозугодий. Гидрогенерация электроэнергии обеспечивает увеличение объема воды вниз по течению рек.

- Расходуя сейчас свои запасы, мы рискуем, что следующей зимой или через год мы вновь столкнемся с острым дефицитом электроэнергии, и будем вынуждены импортировать ресурсы, покупая 1 киловатт по 5 сомов, как это было в 2014 и 2015 году, - заключил эксперт.

Ранее энергетики заявляли о прекращении экспорта электроэнергии из-за маловодья.


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URL: https://www.vb.kg/380103
Теги:
Казахстан, экспорт, Кыргызстан, Расул Умбеталиев, Электрические станции
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