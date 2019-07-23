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Таджикистан: Конфликт на границе был провокацией перед встречей президентов

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- Екатерина Улитина
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Управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана назвало провокацией произошедший в понедельник инцидент на границе с Кыргызстаном в преддверии встречи президентов двух стран в городе Исфара на севере республики. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

По данным погранвойск Таджикистана, 22 июля жители селения Ворух в ходе подготовки к рабочей поездке президента Таджикистан Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым занимались работами по благоустройству, "в том числе на территории джамоата Ворух на столбе установили государственный флаг Таджикистана". "Примерно в 16.35 местного времени граждане Кыргызстана воспрепятствовали этой ситуации, самовольно выкопали землю, установили надпись "Ак-Сай" и флаг своей страны. Поскольку граждане Кыргызстана выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им. В результате между жителями двух стран возник конфликт", - говорится в сообщении.

Управление погранвойск Таджикистана заявляет, что жители кыргызского села Ак-Сай бросали камни и применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб гражданин Таджикистана, житель селения Ворух Джалол Караев, трое других получили ранения. Еще семь граждан Таджикистана получили тяжелые травмы от камней. Ранее администрация города Исфара сообщала о 15 пострадавших в результате конфликта. В сообщении отмечается, что граждане Киргизии "воспользовавшись моментом, незаконно перекрыли дорогу Исфара - Ворух".

"В настоящее время на месте происшествия находятся официальные представители пограничных ведомств Таджикистана и Кыргызстана, других соответствующих органов двух стран", - указывается в заявлении.

Тем временем, Пограничная служба Кыргызстана настаивает, что жители таджикского села Ворух Исфаринского района хотели установить флагштоки на месте, где раньше была надпись с названием кыргызского села Ак-Сай. именно это возмутило кыргызстанцев и стало причиной конфликта.

Напомним, накануне, 22 июля, между жителя приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт. В результате которого пострадали по данным, ГПС КР 14 человек.


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URL: https://www.vb.kg/380131
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие
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