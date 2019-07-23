Атамбаев осознал, что надо дать показания по делу Батукаева, - Кулов

Алмазбек Атамбаев должен дать показания по делу Батукаева. Не ради себя, а ради людей, которые сейчас находятся в СИЗО, уверен экс-премьер-министр Феликс Кулов.

- В конце концов он осознал, что как человек, как мужчина он должен дать показания по делу Батукаева. Не ради себя, а ради людей, которые арестованы по этому делу. Он сам сказал, что лично принимал многие важные решения и теперь пусть объяснит о каких решениях шла речь, и какие поручения он давал. - говорит Феликс Кулов.

Политик уверен, что до последнего момента команда Алмазбека Атамбаева тянула время, чтобы не отвечать на вопросы следователей. Однако теперь ситуация изменилась.

- Как юрист, я уверен, что Конституционная палата не встанет на сторону Алмазбека Шаршеновича. Все это запросы лишь для того, чтобы тянуть время. Но после визита замминистра МВД бывший президент понял, что ему придется ответить на вопросы, это нужно ему самому. Хочет отвечать письменно? Пожалуйста. Не вижу в этом ничего плохого. К Алмазбеку Атамбаеву как к бывшему президенту надо проявить уважение и пойти на встречу. Другое дело, что после письменных ответов, возникнут уточняющие вопросы. Если он хочет публиковать свои показания в СМИ, то вопросы возникнут еще и у общественности. Придется и на них отвечать, - говорит Феликс Кулов.

Отметим, адвокат экс-президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что его клиент готов дать показания по уголовным делам в письменном виде и через СМИ. Заявление сделано после визита в резиденцию бывшего президента замминистра МВД Мирлана Каниметова. Он приехал, выяснить причину по которой бывший президент не ходит на допросы. В Алмазбеку Атамбаеву замминистра не пустили, поговорив с ним у ворот.