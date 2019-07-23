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Атамбаев осознал, что надо дать показания по делу Батукаева, - Кулов

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- Екатерина Улитина
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Алмазбек Атамбаев должен дать показания по делу Батукаева. Не ради себя, а ради людей, которые сейчас находятся в СИЗО, уверен экс-премьер-министр Феликс Кулов.

- В конце концов он осознал, что как человек, как мужчина он должен дать показания по делу Батукаева. Не ради себя, а ради людей, которые арестованы по этому делу. Он сам сказал, что лично принимал многие важные решения и теперь пусть объяснит о каких решениях шла речь, и какие поручения он давал. - говорит Феликс Кулов.

Политик уверен, что до последнего момента команда Алмазбека Атамбаева тянула время, чтобы не отвечать на вопросы следователей. Однако теперь ситуация изменилась.

- Как юрист, я уверен, что Конституционная палата не встанет на сторону Алмазбека Шаршеновича. Все это запросы лишь для того, чтобы тянуть время. Но после визита замминистра МВД бывший президент понял, что ему придется ответить на вопросы, это нужно ему самому. Хочет отвечать письменно? Пожалуйста. Не вижу в этом ничего плохого. К Алмазбеку Атамбаеву как к бывшему президенту надо проявить уважение и пойти на встречу. Другое дело, что после письменных ответов, возникнут уточняющие вопросы. Если он хочет публиковать свои показания в СМИ, то вопросы возникнут еще и у общественности. Придется и на них отвечать, - говорит Феликс Кулов.

Отметим, адвокат экс-президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что его клиент готов дать показания по уголовным делам в письменном виде и через СМИ. Заявление сделано после визита в резиденцию бывшего президента замминистра МВД Мирлана Каниметова. Он приехал, выяснить причину по которой бывший президент не ходит на допросы. В Алмазбеку Атамбаеву замминистра не пустили, поговорив с ним у ворот.


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URL: https://www.vb.kg/380140
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Феликс Кулов, МВД, Кыргызстан, экс-президент
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Комментарии
Федор
23.07.2019, 14:54

Алеша давно пора дать показания, как ты до вал команду отпустить его. Тебя нужно закрыть на долгие годы, чтоб не повадно было отныне.

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Чынгыз
23.07.2019, 14:59

АША по полному должен ответить за это преступление , освободил опасного кримавторитета , пришло и его время. 

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Офицер
23.07.2019, 15:18

Изначально нужно было следственной группе МВД самим приехать к Атамбаеву, проведать его, побеседовать, обьяснить сложившуюся ситуацию и потом лишь задать необходимые вопросы. Это было бы тактично, культурно, законно и не вызвало бы недовольства не только со стороны Атамбаева именно близкого окружения, но и всей общественности. Это не только мое лично мнение. Он все-таки руководил страной 6 лет, не первый день в политике, человек в возрасте и последний в Обществе. Его знает почти вся Планета, есть заслуги перед Отечеством. Понятно всем, что отдельные горе-политики и провокаторы, умышленно создают конфликтную ситуацию и противостояние между бывшим и действующим Президентами. Что они замышляют уже наверное понятно рядовому гражданину, далёкому от политики. Это грязная борьба за Власть. Им это на руку. У них свои планы. Они вовсе не на стороне противоборствующих сторон. Им нужно это. Вот о чем должны думать в Белом доме. А то увлеклись слишком противостоянием, а народ страдает. Экономика в упадке, развития нет, криминал поднял головы, правоохранители опустили руки, контрабанда идёт полным ходом, суды беспредельничают, инвесторы в сомнениях и не едут к нам, у граждан нет уверенности в завтрашнем дне. И главное - страшно лишь за будущее наших детей! А так мы видели воочию события 2005 и 2010 годов и их последствия. Это конечно горькая, но ПРАВДА!

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