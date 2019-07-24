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Алмазбек Атамбаев вылетит в Москву с авиабазы "Кант"

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- Екатерина Улитина
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Кортеж экс-президент Алмазбека Атамбаева направляется в сторону Канта, где расположена авиабаза ОДКБ "Кант". Оттуда бывший глава государства планирует вылететь на частном самолете в Москву.

О своем намерении посетить российскую столице Атамбаев сообщил журналистам в конце прошлой неделе. О цели своей поездки он не рассказал.

В пресс-службе авиабазы ОДКБ "Кант", куда редакция VB.KG обратилась, не комментируют информацию о вылете с их территории самолета, на борту которого будет бывший президент Кыргызстана.

Напомним, правоохранительные органы трижды вызывали бывшего президента на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Алмазбек Атамбаев проигнорировал повестки, так как считает, что обладает неприкосновенностью и не может быть допрошен.


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URL: https://www.vb.kg/380169
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кант, авиабаза, Москва, Кыргызстан, экс-президент, ОДКБ
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