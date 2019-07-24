Директор компаний, поставлявших уголь на ТЭЦ, сбежал из КР - эксперт

Бизнесмен Болотбек Абиров, возглавляющий ряд компаний, в том числе ОсОО "Рассвет компани", которая занималась поставками угля на ТЭЦ, спешно покинул Кыргызстан. Об этом сообщил эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев.

Отметим, поставки угля на ТЭЦ Бишкека через посреднические компании стали одним из пунктов обвинений, которые могут быть предъявлены бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Генеральная прокуратура подтвердила, что экс-глава республики мог быть аффилирован с компаниями. Это послужило одной из причин для лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

- Компании "Прогресс Компани" и ОсОО "Рассвет Компани" поставляли импортный казахский уголь по цене 53-56 долларов США за 1 тонну твердого топлива. В случае поставки напрямую, без посреднических фирм, то конечная цена топлива на ТЭЦ г. Бишкек составляла бы 36 долларов США за 1 тонну угля. Разница составляла от 18-20 долларов США за 1 тонну импортного угля, - сообщил Расул Умбеталиев.

Эксперт полагает, что из-за невыгодных поставок Кыргызстан потерял более 80 млн долларов.

- В начале июля Болотбек Абиров спешно покинул Кыргызстан, - утверждает Умбеталиев.

Пресс-служба МВД Кыргызстана пока не доступна для комментариев.

Напомним, сегодня Кыргызстан покидает Алмазбек Атамбаев. Он вылетает в Москву "для встречи с друзьями" и обещает вернуться через пару дней.