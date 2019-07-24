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Атамбаев вылетел в Москву. Ожидает встреч "на самом высоком уровне"

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- Екатерина Улитина
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Экс-президент Алмазбек Атамбаев вылетел спецбортом из авиабазы ОДКБ "Кант" в Москву. Член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила об этом на своей странице в социальной сети.

Она опубликовала фотографию, снятую на борту самолета. Рядом с Алмазбеком Атамбаевым находятся депутаты Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, а также Кундуз Жолдубаева, председатель СДПК Мурадыл Мадеминов, представитель СДПК в РФ Темирлан Султанбеков.

"Приглашающая сторона отправила спецборт авиакомпании РусДжет, тип ВС: RRJ-95B", - написала Кундуз Жолдубаева и добавила, что в Москве ожидаются встречи на самом высоком уровне.  


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URL: https://www.vb.kg/380178
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Кант, авиабаза, Москва, Асель Кодуранова, Кыргызстан
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Комментарии
Орозбек
24.07.2019, 13:35

Интриганы кому летят жопу лизать? Лучше бы не возвращался этот сутенер со своими проститутками. 

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Жалоба модератору
231
24.07.2019, 13:35

Да на наворованные деньги купил себе частный самолет! НА НАШИ ДЕНЬГИ ГОСПОДА!

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кыргыз
24.07.2019, 14:00

Так кто отправил самолет?  Вор в законе  Батукаев;  Газпром  Миллер в знак блогадарности за 1 доллар покупку Кыргызгаз: Друг Беляминов вроде который кроме АША и Кулматов в КР не с кем разговаривать -вроде они вместе и своровали денег по строительству Верхне Нарынского каскада 37 лим.

Надо же всего народа обдурить мол Кыргызгаз не прибыльный, продал за 1 доллар а там в РФ на его счет сколько капнула ни кто не знает, или выпустил Батукаева врага кыргызского народа и ни чего а далее еще раз станет Президентом то КР точно будет продан.

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