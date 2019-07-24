Атамбаев вылетел в Москву. Ожидает встреч "на самом высоком уровне"

Экс-президент Алмазбек Атамбаев вылетел спецбортом из авиабазы ОДКБ "Кант" в Москву. Член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила об этом на своей странице в социальной сети.

Она опубликовала фотографию, снятую на борту самолета. Рядом с Алмазбеком Атамбаевым находятся депутаты Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, а также Кундуз Жолдубаева, председатель СДПК Мурадыл Мадеминов, представитель СДПК в РФ Темирлан Султанбеков.

"Приглашающая сторона отправила спецборт авиакомпании РусДжет, тип ВС: RRJ-95B", - написала Кундуз Жолдубаева и добавила, что в Москве ожидаются встречи на самом высоком уровне.