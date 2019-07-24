Самолет для Атамбаева. Что известно о судне экс-президента?

Экс-президент Алмазбек Атамбаев вылетел частным самолетом авиакомпании "Рус Джет" в Москву. Пока его самолет летит над Россией, приближаясь в аэропорту Внуково в Москве, редакция VB.KG собрала несколько фактов о воздушном судне на котором он находится.

Это вам не эконом!

Авиакомпания "Рус Джет" расположена в аэропорту Внукова и располагает собственным парком частных самолетов. Компания специализируется на организации перелетов для высокопоставленных лиц, которые могут позволить себе высокий уровень комфорта. По оценкам российских СМИ. перелет на таком самолете может обойтись примерно в 100 тысяч евро.

Шик и блеск

Самолет, на котором летит Алмазбек Атамбаев SSJ-100-95В, считается довольно крупным судном в сфере частных перелетов. Когда-то воздушный лайнер перевозил 95 пассажиров за раз, но после того, как его выкупила "Рус Джет", самолет переоборудовали. Теперь максимальное число пассажиров на борту - 18 человек. Кресла могут быть переоборудованы для 9 человек.

Самолет для чиновников

Самолет, о котором идет речь, известен в России как самолет для чиновников. По данным журналистов и пользователей социальных сетей именно на нем предпочитают путешествовать высокопоставленные персоны из российского правительства. К примеру, недавно, главу Минпроторга России Дениса Мантурова СМИ уличили в пользовании VIP судна. Впрочем, официально эта информация не подтвердилась.

И кстати …

Информация, что самолет Алмазбека Атамбаева свернул с маршрута и отправился в противоположенную сторону от Москвы оказалась преждевременной. Воздушное судно, действительно, сделало небольшой вираж, но теперь неуклонно приближается к столице России, где у бывшего главы Кыргызстана намечены встречи с собеседниками, личность которых держат в секрете.

Напомним, сегодня Алмазбек Атамбаев покинул Кыргызстан, вылетев частным самолетом из военной авиабазы ОДКБ "Кант".