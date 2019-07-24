По итогам проверки Матраимова доначислено налогов на 24 миллиона сомов

В феврале 2019 года Генеральной прокуратурой КР была произведена регистрация досудебного производства в ЕРПП в отношении имущественного состояния бывшего заместителя главы ГТС КР Райымбека Матраимова, где основанием для регистрации явились поднятые журналистами вопросы в ходе итоговой конференции Президента КР в декабре 2018 года. После чего, проведение досудебного производства было поручено СУ ГСБЭП при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки аффилированных компаний родственников и членов семьи Матраимова, ГСБЭП доначислено налогов на общую сумму 24 миллиона 275 тысяч сомов.

В частности, следствием были установлены нижеследующие компании: ОсОО "Д.Т.", ОсОО "ТКА." и ОсОО "Т.Т.", по которым были назначены налоговые проверки. Согласно результатам проверок доначислены налоговые платежи на общую сумму 18 миллионов 33 тысяч 267 сомов.

По деятельности супруги Р. Матраимова гражданки "У.Т.", осуществляющей трудовую деятельность в иностранной компании "E.E.S.", в мае 2019 года была назначена налоговая проверка, по итогам которой было доначислено 6 миллионов 241 тысяча 728,71 сомов, и в дальнейшем возмещены на Единый депозитный счет ГСБЭП при ПКР.

В настоящее время принимаются меры по возмещению оставшегося ущерба.

Вместе с этим, в Единой налоговой декларации Матраимова указаны следующие данные о числящемся имуществе на его супруге "У.Т.": коттедж, расположенный в Иссык-Кульской области, автомашина марки "Лексус GX 460". Кроме того, за супругой Р. Матраимова были зарегистрированы гражданско-правовые сделки по продаже трех квартир (2 квартиры, находящиеся в г. Бишкек и 1 квартира в г. Ош).

Также были установлены следующие сведения об имуществе Райымбека Матраимова: наличие двух квартир – одна квартира в городе Бишкек и вторая квартира в городе Ош, приобретенная в 2004 году.

Кроме этого, было установлено, что Матраимовым по наследству были зарегистрированы права на 1/3 части нижеследующего недвижимого имущества, доставшееся по наследству от матери А. Матраимовой, но в последующем переданные в пользу своих близких родственников:

1. Жилой дом, расположенный в городе Ош, передан "Р.М.".

2. Земельный участок с многолетними насаждениями, расположенный в Ошской области, передан "Т.М.".

3. Жилой дом, расположенный в Чуйской области, передан "И.М.".

Недвижимое имущество, указанное в Единой налоговой декларации о доходах и расходах, было проверено в соответствие с законодательством Кыргызской Республики.

В целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела через соответствующие каналы в рамках международных договоров, участником которых является Кыргызстан, ГСБЭП были направлены запросы для установления имущества Райымбека Матраимова и его близких за пределами Кыргызской Республики. По ним ожидаются ответы.