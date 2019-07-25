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В Кызыл-Кие со взяткой задержан старший судебный исполнитель

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- Оксана Гут
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Сотрудниками ГСБЭП с поличным задержан старший судебный исполнитель ПССИ города Кызыл-Кия Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

- В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением обратился гражданин М.С. в отношении старшего судебного исполнителя Ш.К. подразделения службы судебных исполнителей (ПССИ) города Кызыл-Кия Баткенской области, который злоупотребляя своим положением, несмотря на наличие определения суда о снятии с ареста недвижимого имущества принадлежащего заявителю, незаконно требовал от него уплаты 10% исполнительского сбора (18 600 сом) от первоначальной суммы иска и дополнительно вымогал денежные средства (взятку) в размере 10 тысяч сомов за снятие ареста с недвижимого имущества, - говорится в сообщении.

Указанное заявление в ходе досудебного производства было зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В целях пресечения факта вымогательства сотрудниками ГСБЭП при ПКР были проведены следственно-оперативные мероприятия. В результате которых 23 июля текущего года в городе Кызыл-Кия по месту дислокации ПССИ при получении взятки с поличным задержан старший судебный исполнитель Ш.К.

По подозрению в совершении преступления задержанный со взяткой старший судебный исполнитель Ш.К. водворён в ИВС ГУВД города Бишкек до рассмотрения меры пресечения.

В настоящее время ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/380201
Теги:
Баткенская область, Верховный суд, Кызыл-Кия, суд, судебный департамент, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан, уголовное дело
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