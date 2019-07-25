Госзакупки почти на 16 млн сомов: На что в июле тратил деньги Жогорку Кенеш

Пока парламентарии находятся на встречах с избирателями в регионах (читать - в отпуске) здание Жогорку Кенеша активно готовят к работе очередной шестой сессии. Отдохнувшие депутаты, придя на свои рабочие места в сентябре, увидят обновленные окна, отремонтированные туалеты и прочее. По крайней мере тендер на закупку этих услуг был объявлен.

Редакция VB.KG решила составить список госзакупок Жогорку Кенеша за июль, общая сумма которых составила 15 млн 713 тысяч 900 сомов. Узнайте, на что именно тратятся бюджетные деньги из нашей подборки.

Из последнего

23 июля на портале госзакупок появилось объявление о закупке пожарного инвентаря и средств пожаротушения в общем на 36 000 сомов. Сумма невелика, тем более, учитывая, что противопожарная безопасность действительно важна.

Сенсорные смесители для писсуаров

А вот днем ранее, 22 июля, в Жогорку Кенеше вдруг поняли, что депутатам после выхода с каникул никак не обойтись без сенсорных смесителей на раковины и писсуары.

Управление делами Жогорку Кенеша объявила конкурс на поставку сантехнических материалов на общую сумму 708 тысяч 200 сомов.

В списке всего 81 наименований, в том числе 10 смесителей сенсорных на писсуары, 8 на раковины, 23 больших унитаза в комплекте, 15 раковин, 10 смесителей душевых и прочее. Также в заявку входят рабочие инструменты, к примеру, плоскогубцы, молоток, кувалда.

Интересно и то, что ранее, а именно 23 мая парламент уже провел конкурс на закупку работ по проведению капитального ремонта туалетных помещений с 1-го по 5-ый этаж в административном здании. На что было заложено 2 млн 750 тыс бюджетных сомов. Срок подачи конкурсных заявок истек еще 14 июня.

В список проводимых работ входили демонтаж, а после установка новых фаянсовых раковин, унитазов, писсуаров, покрытия пола из керамической плитки, туалетных кабин из ЛДСП и многое другое. Как те же смесители на раковины, но, правда, не сенсорные.

Запчасти и чехлы на авто

17 июля для Жогорку Кенеша решили прикупить новые чехлы на сиденья для служебных автомашин марки "Кадиллак" и "Тойота Камри".

Закупающая организация - гараж управления делами Жогорку Кенеша - запланировал на эту покупку 60 тысяч сомов. Конкурсные заявки принимаются до завтра.

11 июля тот же гараж управления делами Жогорку Кенеша объявил тендер на закупку запасных частей для служебной автомашины марки Лексус 470, включая ремонтно-сервисные услуги. Из республиканского бюджете на это решено было потратить 254 тысячи 400 сомов.

Разное

19 июля на портале госзакупок появилась публикация о закупке системы контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения (СВН) в шахты административного здания Жогорку Кенеша.

Примечательно, что на обеспечение безопасности выделили средств почти на полмиллиона меньше, чем на ремонт туалетов. А именно - 2 млн 300 тысяч 200 сомов.

Также 19 июля парламент решил закупить поточные сканеры на 352 тысячи сомов, 10 июля - строительные материалы на 629 тысяч сомов, 9 июля – прочие материалы для текущей хозяйственной деятельности на 17 тысяч 300 сомов, 2 июля – удобрения и препараты для растений на 49 тысяч 900 сомов, а также услуги по ремонту и поверки приборов учета системы отопления и горячего водоснабжения на 139 тысяч 700 сомов.

И еще один тендер, который, правда, был объявлен за несколько дней до выхода депутатов на каникулы - 25 июня. Жогорку Кенеш выделил 11 млн 176 тысяч 200 сомов на закупку работ по замене старых оконных блоков на новые в административном здании.

Учитывая, что до конца июля еще 5 дней, список может быть пополнен.