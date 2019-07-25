Атамбаев: Свои внутренние проблемы мы будем решать сами

Экс-президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Мнение бывшего главы государства опубликовала на своей странице в соцсети член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

По словам экс-президента, он благодарен Путину за организацию встречи, которая прошла на высоком уровне.

"Россия вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером Кыргызстана, но свои внутренние проблемы мы будем решать сами. Мы говорили о ситуации в Кыргызстане и в регионе. О необходимости политической стабильности в Кыргызстане. Что обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия.

И мы тоже считаем, что это дорога с двухсторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле. Она должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов. Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом Владимир Владимирович Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым.

Со своей стороны, как только увидим такие шаги со стороны Жээнбекова, то и повестка дня оппозиции сразу поменяется. Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Кыргызстана.

Далее, действующая власть должна конкретно заняться реализацией нужных стране проектов развития. Мы только рады будем помочь.

И только когда граждане Кыргызстана увидят, что президент Жээнбеков работает во благо страны, а оппозиция спокойно готовится к будущим выборам, народ успокоится и наступит политическая стабильность, о которой мы говорили на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы, как и обещали на митинге 3 июля будем ждать конкретных действий от властей до сентября", - заявил Атамбаев.