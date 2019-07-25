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Комитет по защите политзаключённых требует привлечь Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Комитет по защите политзаключённых заявил о своей озабоченности происходящими в Кыргызстане последними событиями. В частности, требования членов комитета о справедливом пересмотре уголовных дел политзаключенных, по их словам, остаются без внимания.

"В то же время, бывший президент Алмазбек Атамбаев, ставя под сомнение независимость нашей страны и попирая её законы – пытается избежать ответственности за все свои деяния на посту президента страны. Напомним, что отбывающие сроки, или осуждённые и не реабилитированные до конца политзаключённые, во время правления Атамбаева – открыто заявляли о коррупционных деяниях, узурпации власти им и его приближенными, за что подверглись гонениям со стороны сотрудников ГКНБ, прокуратуры и судей", - заявили члены комитета по защите политзаключенных.

На сегодняшний день, продолжили активисты, они стали свидетелями, бессилия и саботажа правоохранительных органов по отношению к проводимой политике действующего президента страны, нацеленной на борьбу с коррупцией и установлению верховенства законов.

"Нас поражает, что лицо, обвиняемое в тяжких преступлениях – игнорирует следственные мероприятия и ставит ультиматумы действующей власти в попытке выторговать для себя и своей команде приближенных – какие либо преференции или прекращение уголовных дел.

В связи с этим, мы требуем:

1. Привлечь к следственным мероприятиям бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

2. Освободить и обеспечить справедливое рассмотрение уголовных дел политзаключённых, находящихся в колониях: Эрнеста Карыбекова, Омурбека Текебаева, Абдуллу Капарова, Садыра Жапарова и его сторонников.

3. Реабилитировать освобождённых политзаключённых.

4. Привлечь к ответственности следователей, прокуроров и судей, которые участвовали в гонениях на политзаключённых", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/380226
Теги:
Алмазбек Атамбаев, заключенные, Кыргызстан, политика, активисты
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