Президенты Кыргызстана и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон встретились на границе двух республик. Об этом сообщает Радио Озоди.

Перед встречей, президенты посетили приграничные населенные пункты, между жителями которых 22-23 июля произошел конфликт.

Сооронбай Жээнбеков провел беседу с жителями села Аксай, рассказав о планах по строительству инфраструктурных и общественных объектов в населенном пункте.

В это же время Эмомали Рахмон провел встречу с жителями села Ворух.

После этого, лидеры двух стран встретились в Ворухе и провели совместную беседу с жителями приграничья. Дальнейшие переговоры продолжатся в Исфаре, и далее в Чолпон-Ате.

Напомним, 22-23 июля между жителями приграничных сел Ворух и Аксай произошел конфликт. Пострадали несколько десятков человек с обеих сторон.