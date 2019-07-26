ГСБЭП: За полгода ущерб от финансовых преступлений составил 4,4 млрд сомов

25 июля в административном здании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР состоялась коллегия по итогам первого полугодия 2019 года, на которой были рассмотрены вопросы оперативно-следственной деятельности и состояние исполнительской и служебной дисциплины службы.

- В течение первого полугодия 2019 года ГСБЭП предприняты действенные меры по защите государственных интересов от преступных посягательств в сфере экономики, налогообложения и проявлений коррупции. Достигнутые результаты указывают на положительную динамику повышения эффективности деятельности службы, - отмечают в пресс-службе ведомства.

За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано в ЕРПП (Едином реестре преступлений и проступков) 1 495 досудебных производств, ущерб по которым составил 4 млрд. 399,9 млн. сомов. Возмещено 2 млрд. 826,2 млн. сомов. Из них через региональные отделения казначейства - 1 млрд. 798,2 млн. сомов, Единый депозитный счет - 362 млн. С момента открытия ЕДС со стороны ГСБЭП поступило 738 миллионов 441 тысяча 12 сомов.

- Хотелось бы отметить, что на содержание службы в 2019 году было заложено 175 миллионов 458 тысяч сомов, а на сегодняшний день возмещено 2 млрд. 826,2 млн. сомов, что, безусловно, показывает рентабельность органа. За отчетный период зарегистрировано 1 495 досудебных производств, за аналогичный период прошлого года было выявлено 981 правонарушение, что показывает значительное повышение доверия со стороны гражданского общества, выразившееся в увеличении обращений и заявлений, - считают в Финполе.

По налоговым преступлениям зарегистрировано 366 досудебных производств, ущерб по которым составил 3 млрд. 863,3 млн. сомов, что на 1 млрд. 740,9 тыс. сомов больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Из них возмещено 2 млрд. 222,8 млн. сомов.

Зарегистрировано 61 досудебное производство по должностным преступлениям. По факту вымогательства взятки зарегистрировано 10 досудебных производств.

В части работы по выявлению, пресечению фактов контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей службой были предприняты активные действия, направленные на выявление предотвращение причин незаконного оборота подакцизной группы товаров на территории республики. На сегодняшний день зарегистрировано 40 досудебных производств по фактам контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, незаконного ввоза (вывоза) товаров, ущерб по которым составил 30,4 млн. сомов. По выявленным фактам в бюджет государства возмещено 40,5 млн. сомов.

Пресечено 73 факта незаконного ввоза неучтенного товара народного потребления из стран членов ЕАЭС в Кыргызскую Республику.

ГСБЭП было раскрыто несколько резонансных преступных схем по незаконному ввозу товаров из стран ЕАЭС. Так, со стороны отдельных недобросовестных предпринимателей активно действовала схема по провозу товаров из стран ЕАЭС, в ходе которой товар оформлялся на подставных лиц из социально уязвимых слоев населения (лиц без определенного места жительства, наркоманов, инвалидов). Ущерб от данной схемы в виде не поступивших налогов составил более 87 млн. сомов.

На сегодняшний день в рамках расследования указанного дела под стражу заключено 5 недобросовестных предпринимателей (толкачей), 3 находятся под подпиской о невыезде.

Службой выявлено более 844,3 тонны незаконно ввезенного или неоплаченного по акцизам ГСМ, на сумму более 16 млн. сомов. Кроме того, выявлена преступная схема по незаконной реализации безакцизного ГСМ "Бензанол-БИ92".

Так, было установлено, что недобросовестные предприниматели ввозили на территорию республики "Бензанол-БИ92" и без соответствующих процедур на прямую без участия ГНС осуществляли перелив ввезенного ГСМ на АЗС республики для последующей реализации под видом бензина. Выявленные факты были зарегистрированы в Таласской, Чуйской и Джалал-Абадской областях.

В целях принятия соответствующих мер по борьбе с незаконным оборотом ГСМ, а также пресечению фактов стихийной реализации ГСМ на улицах и частных домостроениях составлено 48 протоколов с соответствующим штрафом.

В пресс-службе ГСБЭП сообщают, проведенный анализ показал, что за первое полугодие 2019 года акценты в оперативно-служебной деятельности были поставлены на возмещение ущерба и выявление коррупционных преступлений.

Вместе с тем было отмечено, что существует ряд негативных факторов, а именно не в полном объеме принимаются меры по выявлению незаконной реализации подакцизной группы товаров и незаконного вознаграждения служащих, что в конечном итоге влияет на результативность оперативно-следственной деятельности и в целом на достижение задач и целей, поставленных перед финансовой полицией. Стоит особо отметить, что замечания и нарекания руководства службы на значительные недостатки в управленческой и организационной работе начальников подразделений не приводят к должному изменению и улучшению положения дел в оперативно-следственной деятельности во вверенных подразделениях.

На основании изложенного, а также для существенного изменения ситуации в деятельности МРО и следственных подразделений будут предприняты кардинальные меры в отношении их руководителей, а также оперативно-следственного состава, у которых сохранятся недостатки и будут иметься низкие показатели в работе по итогам 9 месяцев 2019 года.

В завершении коллегии председатель ГСБЭП при ПКР Бакир Таиров поручил руководителям структурных и территориальных подразделений усилить контроль и мониторинг деятельности мобильных групп на КПП республики, достичь максимальной эффективности работы по повышению уровня экономической безопасности страны, обеспечению надежной защиты добросовестного бизнеса, а также повышению результатов выявляемости правонарушений и устранению имеющихся недостатков.

Для справки:

За 2017 год выявлено 1600 фактов финансовых правонарушений, ущерб составил 4 млрд. 294 млн. сомов. Возмещено 2 млрд. 333,5 млн. сомов, в том числе в бюджет государства (через региональные отделения казначейства) 1 млрд. 332,8 млн. сомов.

За 2018 год выявлено 1568 фактов финансовых правонарушений, ущерб составил 6 млрд. 231,8 млн. сомов. Возмещено 4 млрд. 351,6 млн. сомов, в том числе в бюджет государства (через региональные отделения казначейства) 1 млрд. 947,5 млн. сомов.