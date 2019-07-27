Карамушкина: Примирения Атамбаева с Жээнбековым не будет

Примирения Атамбаева с Жээнбековым не будет. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Жогорку Кенеша, член политсовета СДПК Ирина Карамушкина.

Она отметила, что после поездки в Москву многие пользователи соцсетей стали просить ее переговорить с Алмазбеком Атамбаевым по поводу примирения с Сооронбаем Жээнбековым.

- Алмаз Атамбаев уже высказался в многочисленных интервью и было наше обращение в Конституционный суд о создавшемся прецеденте, когда сам законодательный орган страны массово пошёл на нарушение закона и Конституции, принял Закон "с обратной силой" и при этом у нас нигде не прописаны процедуры снятия неприкосновенности с экс- президента, тогда придумали, что можно как с действующего так же снять. В общем весь этот бардак ещё Генеральная прокуратура - главный надзорный орган над законностью - утвердила...и ради чего они пошли на массовое нарушение? Ради кучки мелких пакостников, у кого амбиций никаких нет, только мщение....Но депутаты, прокуратура уже несут ответственность за это позорное действо! И Алмазбек Ш. после этих унижений и оскорблений должен подать руку Сооронбаю? - задается вопросом депутат.

И сама же предполагает, что бывший президент может на это закрыть глаза. Но с условием, что его список требований к власти, при которых возможен вариант мнимого примирения, будет выполнен. Это, в частности, напоминает Карамушкина, проведение объективного следствия по выведенным деньгам из страны Матраимовыми, проверка декларации Жээнбековых- Матраимовых, прокуроров и судей, арест всех контрабандных генералов, освобождение ребят из команды Атамбаева из СИЗО и увольнение родственников из всей сферы госслужбы.

- Президент на это пойдёт? Да никогда! Отсюда - примирения не будет, народ уже А.Ш. это никогда не простит. Атамбаев, благодаря этой ситуации, наконец ощутил и увидел масштаб коррупции и контрабанды! Лучше поздно, чем никогда! И "точка не возврата" пройдена... власть не сумеет уже пойти на компромисс. А ребят и так оправдают, суды уже все разваливаются, никаких чётких фактов и нет, переписывают из тома в том одно и тоже, и все лжесвидетели понесут наказание, - заключила парламентарий.