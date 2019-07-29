Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Абылгазиев потребовал реализовать все соглашения с Китаем и Россией

149  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реализации подписанных в рамках государственных визитов Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Кыргызстан международных соглашений и бизнес-контрактов.

В ходе совещания министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, министр экономики Санжар Муканбетов, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики Шумкарбек Адылбек уулу представили информацию о проводимой работе по реализации соглашений Кыргызстана с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Было отмечено, что по итогам проведения VIII кыргызско-российской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" было подписано 53 документа (соглашения, меморандумы, торговые контракты) на общую сумму 6 млрд. 134 млн. 860 тыс. долларов, в том числе на 5 млрд. 514,7 млн. долларов в сфере инвестиций и 620 млн. долларов в области торговли.

В ходе кыргызско-китайского бизнес-форума, прошедшего в рамках визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, было подписано 24 документа на общую сумму 7 млрд. 828 млн. долл. США, направленные на расширение сотрудничества и реализацию инвестиционных проектов в горнодобывающей, агропромышленной, образовательной, строительной отраслях. Кроме того, было подписано соглашение о выделении безвозмездной помощи в размере 500 млн юаней и подтверждены намерения выделить 1,5 млрд юаней грантовой помощи в период с 2019 по 2021 годы.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что в предыдущие годы имело место определенное затягивание реализации международных соглашений, которого отныне не должно быть.

"Руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за судьбу подписанных документов. Необходимо в постоянном режиме отслеживать ход исполнения принятых решений и подробно расписать пошаговые пути реализации документов, определить ответственных и обозначить конкретные сроки. Нужно систематизировать нашу работу, чтобы поступающие средства направлялись по прямому назначению в самые приоритетные сферы. Они не должны "раствориться", никакого бардака, как прежде, не должно быть. Мы должны обеспечить их эффективное освоение с тем, чтобы наша экономика получила должную отдачу. Наши граждане с воодушевлением восприняли итоги переговоров и ждут серьезных результатов", - сказал премьер-министр.

По итогам совещания Мухаммедкалый Абылгазиев еще раз подчеркнул, что в ходе этих международных мероприятий были достигнуты прорывные договоренности, а их качественная и своевременная реализация имеет большое значение для развития отечественной экономики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380274
Теги:
инвестиции, Китай, правительство, Россия, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  