Абылгазиев потребовал реализовать все соглашения с Китаем и Россией

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реализации подписанных в рамках государственных визитов Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Кыргызстан международных соглашений и бизнес-контрактов.

В ходе совещания министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, министр экономики Санжар Муканбетов, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики Шумкарбек Адылбек уулу представили информацию о проводимой работе по реализации соглашений Кыргызстана с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Было отмечено, что по итогам проведения VIII кыргызско-российской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" было подписано 53 документа (соглашения, меморандумы, торговые контракты) на общую сумму 6 млрд. 134 млн. 860 тыс. долларов, в том числе на 5 млрд. 514,7 млн. долларов в сфере инвестиций и 620 млн. долларов в области торговли.

В ходе кыргызско-китайского бизнес-форума, прошедшего в рамках визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, было подписано 24 документа на общую сумму 7 млрд. 828 млн. долл. США, направленные на расширение сотрудничества и реализацию инвестиционных проектов в горнодобывающей, агропромышленной, образовательной, строительной отраслях. Кроме того, было подписано соглашение о выделении безвозмездной помощи в размере 500 млн юаней и подтверждены намерения выделить 1,5 млрд юаней грантовой помощи в период с 2019 по 2021 годы.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что в предыдущие годы имело место определенное затягивание реализации международных соглашений, которого отныне не должно быть.

"Руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за судьбу подписанных документов. Необходимо в постоянном режиме отслеживать ход исполнения принятых решений и подробно расписать пошаговые пути реализации документов, определить ответственных и обозначить конкретные сроки. Нужно систематизировать нашу работу, чтобы поступающие средства направлялись по прямому назначению в самые приоритетные сферы. Они не должны "раствориться", никакого бардака, как прежде, не должно быть. Мы должны обеспечить их эффективное освоение с тем, чтобы наша экономика получила должную отдачу. Наши граждане с воодушевлением восприняли итоги переговоров и ждут серьезных результатов", - сказал премьер-министр.

По итогам совещания Мухаммедкалый Абылгазиев еще раз подчеркнул, что в ходе этих международных мероприятий были достигнуты прорывные договоренности, а их качественная и своевременная реализация имеет большое значение для развития отечественной экономики.