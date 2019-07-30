Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Алиев: Инвестиции в Бишкек увеличились на 21 процентов

126  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 29 июля, под председательством мэра столицы Азиза Суракматова состоялась коллегия муниципалитета по итогам полугодия. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, было рассмотрено два вопроса: итоги функционирования экономики города Бишкек за I полугодие и задачах на II полугодие 2019 года и состояние исполнительской дисциплины в муниципальных администрациях по административным районам и структурных подразделениях мэрии города Бишкек за I полугодие 2019 года.

Директор департамента экономики и инвестиций Медербек Алиев сказал, что за I квартал 2019 года в город Бишкек привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 43,5 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 21,0 %. По неналоговым доходам план исполнен на 84,5 %, то есть на 324, 8 млн сомов. Управление земельных ресурсов при плане 306,4 млн сомов фактически исполнили на 245,5 млн сомов или 80,1%, а управление муниципальным имуществом при плане 51,5 млн сомов исполнили на 42,3 млн сомов или 82,2%.

По второму вопросу стало известно, что объём документооборота муниципалитета составил 27 тысяч 485 документов, что на 15 % больше чем за аналогичный период прошлого года, из них входящих документов – 22 тысячи 124 и исходящих – 5 тысяч 361. С начала года в муниципалитет поступило 2 тысячи 787 письменных обращений граждан. Руководство мэрии приняло 10 тысяч 58 граждан, а устные консультации получили через общественную приемную 1 тысяча 830 человек. Через специальные рубрики в СМИ и социальные сети рассмотрено более 15 тысяч обращений горожан.

Градоначальник поручил вице-мэрам столицы проводить ежемесячный обход города, а акимам районов два раза в месяц по решению вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства и внести предложения по решению вопросов с санитарным состоянием в жилых массивах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380313
Теги:
Азиз Суракматов, аким, инвестиции, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  