Алиев: Инвестиции в Бишкек увеличились на 21 процентов

Вчера, 29 июля, под председательством мэра столицы Азиза Суракматова состоялась коллегия муниципалитета по итогам полугодия. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, было рассмотрено два вопроса: итоги функционирования экономики города Бишкек за I полугодие и задачах на II полугодие 2019 года и состояние исполнительской дисциплины в муниципальных администрациях по административным районам и структурных подразделениях мэрии города Бишкек за I полугодие 2019 года.

Директор департамента экономики и инвестиций Медербек Алиев сказал, что за I квартал 2019 года в город Бишкек привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 43,5 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 21,0 %. По неналоговым доходам план исполнен на 84,5 %, то есть на 324, 8 млн сомов. Управление земельных ресурсов при плане 306,4 млн сомов фактически исполнили на 245,5 млн сомов или 80,1%, а управление муниципальным имуществом при плане 51,5 млн сомов исполнили на 42,3 млн сомов или 82,2%.

По второму вопросу стало известно, что объём документооборота муниципалитета составил 27 тысяч 485 документов, что на 15 % больше чем за аналогичный период прошлого года, из них входящих документов – 22 тысячи 124 и исходящих – 5 тысяч 361. С начала года в муниципалитет поступило 2 тысячи 787 письменных обращений граждан. Руководство мэрии приняло 10 тысяч 58 граждан, а устные консультации получили через общественную приемную 1 тысяча 830 человек. Через специальные рубрики в СМИ и социальные сети рассмотрено более 15 тысяч обращений горожан.

Градоначальник поручил вице-мэрам столицы проводить ежемесячный обход города, а акимам районов два раза в месяц по решению вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства и внести предложения по решению вопросов с санитарным состоянием в жилых массивах.