Состояние Аиды Саляновой в СИЗО ухудшилось

Состояние здоровья экс-генерального прокурора Аиды Саляновой, которая находится под арестом в СИЗО, ухудшилось. Об этом VB.KG сообщили ее адвокат Рабига Садыкова.

- Состояние здоровья Аиды Саляновой давно вызывает беспокойство. У нее двойной порок сердца и другие серьезные диагнозы, которые усугубляются из-за простудных и инфекционных заболеваний. В последнее время ее мучает сильный, удушливый кашель. Усилились боли в сердце. Свою роль сыграла жаркая погода, которая в последние недели установилась в Бишкеке. В СИЗО помещения практически не проветриваются. На фоне эмоционального напряжения, эти факторы негативно сказываются на состоянии Аиды Саляновой, - рассказала Рабига Садыкова.

Она напомнила, что ранее из-за плохого самочувствия Аиду Салянову госпитализировали в больницу, где подтвердили порок сердца и другие заболевания. Врачи начали готовить экс-генпрокурора к операции, однако решение о хирургическом вмешательстве срочно изменили и Салянову отправили в СИЗО.

Срочное решение об отмене операции может говорить только об одном - что на медиков оказывают давление и втягивают в политику, - считает Рабига Садыкова.

Она отмечает, что Аиде Саляновой по-прежнему нужна операция на сердце и постоянное наблюдение медицинских специалистов.

- Тем ни менее, пока мы не будем ходатайствовать об изменении меры пресечения. Очевидно, что состояние здоровья Аиды Саляновой их не волнует. Особенно это заметно на фоне ситуации с Зарылбеком Рысалиевым (депутат ЖК, экс-министр МВД и экс-глава ГСИН), который проходит по тому же делу. Как только ему стало плохо, его отправили в больницу, а потом на курорт, а не в СИЗО, - заключила Рабига Садыкова.

Отметим, Аида Салянова будет находится под арестом как минимум до 26 августа. Решение о дальнейшем продлении ареста или изменения меры пресечения должен принять суд.

Напомним, Аида Салянова подозревается в причастности к побегу из страны криминального авторитета Азиза Батукаева. В статусе подозреваемых проходят и другие бывшие и действующие высокопоставленные чиновники и политики. Экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, действующий прокурор Майрамбек Акматалиев, судья выпустивший на свободу Батукаева и врач, поставивший диагноз о смертельном заболевании находятся под домашним арестом.

Кроме Аиды Саляновой в СИЗО по этому делу находится лаборант Ирина Цопова.