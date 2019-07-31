История одной семьи или чем насолили 63-летнему мужчине "Свидетели Иеговы"

В редакцию VB.KG обратился житель Аламудунского района 63-летний Евгений Шокарев. Он заявил, что стал жертвой религиозной организации "Свидетели Иеговы", представители которой сначала способствовали созданию его новой семьи, а не добивших желаемых результатов, разрушили ее. Обвинения достаточно серьезные прозвучали и в адрес его молодой жены (уже бывшей). Якобы она не только систематически выпрашивала у Евгения деньги на пожертвования для своей организации, но и пыталась отравить, чтобы после смерти мужа заполучить его двухэтажный дом.

Евгений и Анастасия познакомились больше десяти лет назад. Восемнадцатилетняя девушка устроилась к бывшему мужу домоправительницей. Как выяснилось, Настя состояла в религиозной организации "Свидетели Иеговы", но Евгения это никак раньше не смущало. Вскоре поженились и у них родился сын. Семейная идиллия, по словам мужчины, была разрушена в 2017 году, когда он прописал избранницу в своем доме.

- Она принесла какие-то растения в дом, из-за которых у меня была жуткая аллергия, подсыпала мне в чай какой-то порошок, скандалила на ровном месте, требовала от меня давать деньги на пожертвования и постоянно говорила, чтобы я переписал имущество на нее, потому что скоро могу умереть. Мое состояние здоровья действительно сильно ухудшалось, и мы часто ссорились… Я предложил развод, - рассказал мужчина.

Пару официально развели месяц назад. Но страх лишиться своего имущества и здоровья у Евгения остался. Шокарев считает, что адепты религиозной организации через его бывшую жену хотят отобрать у него часть дома, а его "сжить со свету". Именно поэтому, говорит он, Анастасия, несмотря на то, что они давно не проживают вместе, продолжает подавать на него иски, а не так давно в его доме был проведен обыск.

Редакция связалась с самой Анастасией, и она рассказала историю своей семьи с другого ракурса. Со слов девушки, пять лет назад после того, как ее муж продал стоматологический кабинет в центре столицы, он перестал работать и начал пить. И как следствие, участились взаимные претензии, скандалы, доходило даже до рукоприкладства. Женщине выдавали два охранных ордера, подтвердив тем самым, что она пострадала от семейного насилия. Но, как правило, на все вызовы в милиции ей отвечали, мол понимаем, сочувствуем, но обидчик - хозяин дома и вправе вести себя в нем, как вздумает.

31 декабря стало переломным в судьбе этих людей. Что именно произошло в тот день доподлинно неизвестно, так как бывшие муж и жена озвучивают разные версии. Но итог такой, что молодая женщина с ребенком после 8 лет брака осталась на улице, без вещей, благо приютили родственники. А Евгений написал на нее заявление в милицию о краже денег и золота на 35 тысяч долларов. К слову, за полгода факт кражи так и не подтвердился.

- Потому, что это неправда. И на пожертвования я не требовала с него денег, это ведь добровольная помощь. Сама работала, как сыну исполнилось три года, когда 50, когда 100 сомов жертвовала церкви. А на счет заявлений в милицию, да я писала по поводу его угроз, но чтобы вернуть свои вещи, которые муж не отдавал. Подавала иск на раздел имущества, но, чтобы доказать совместные покупки нужны деньги на адвоката и много свободного времени, а у меня этого нет. На дом я и не претендую, он куплен до меня. Также я подала на алименты, и он их недавно выплатил, продав мои же вещи… Евгений сам подал на развод, кстати именно после того, как потребовала алименты, а теперь не дает нам спокойно жить, угрожает и при этом просит вернуться, - поделилась переживаниями Анастасия.

Резонно встает вопрос, кому из бывших супругов действительно нужна помощь? Редакция VB.KG будет следить за расследованием дела о якобы кражи денег.