Мэрия столицы не запрещала работу автобусов №5

Мэрия Бишкека не запрещала работу автобусов частной компании №5, которые принадлежат компании "Шыдыр Жол Кей Джи". Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отметим ранее между столичной мэрией и частной компанией возникли сложности из-за которых запуск нового маршрута оказался под угрозой срыва.

"26 июля до поздней ночи проводились переговоры руководства муниципалитета с компанией "Шыдыр Жол Кей Джи", где названы условия, при которых их автобусы будут допущены на маршрут №5.

Переговоры вели вице-мэр столицы Азиз Алымкулов, депутат Бишкекского городского кенеша Бакыт Абдиев, директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков, временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта Нурлан Атыканов и аким Первомайского района Алибек Биримкулов.

В результате долгих переговоров было достигнуто соглашение, что компания согласна выполнить все условия муниципалитета и дополнить существующий договор", - говорится в сообщении мэрии.

По сведениям муниципалитета понедельник, 29 июля, договор с дополнениями был направлен в компанию "Шыдыр Жол", но пока он не подписан так как юристы компании не успели изучить его.

"Информация о том, что на водителей компании со стороны Государственной транспортной инспекции при Министерстве транспорта и коммуникаций КР выписаны штрафы, не соответствует действительности. Инспекторы лишь проводили профилактические мероприятия о работе автобусного маршрута №5 согласно лицензионным требованиям", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне, 29 июля, автобусы компании "Шыдыр Жол Кей Джи" действительно остановили сотрудники транспортной инспекции, которые по требования Управления городского транспорта пытались запретить работу маршрута.

В компании "Шадыр Жол" VB.KG рассказали, что сегодня никто из государственных ведомств не препятствует работе автобусов. Они курсируют по заданному маршруту с требуемым интервалом 7-10 минут.