Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Энергодефицит в КР. 28 майнинг-компаний отключили от электропитания

241  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане от электропитания отключили 28 компаний, которые занимаются майнингом криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга со ссылкой на председателя холдинга Айтмамата Назарова.

- Согласно прогнозу Кыргызгидромета приток воды в Токтогульское водохранилище в период вегетации (апрель-сентябрь) 2019 года ожидается на уровне 86% от среднемноголетней нормы. Согласно водно-энергетическому расчету на 1 октября 2019 года планируется накопить воды в Токтогульском водохранилище в объеме порядка 17,0 млрд куб. м. В связи с этим энергокомпании перешли на режим экономии электроэнергии, мы сейчас стараемся сберечь все наши резервы, - сказал Айтмамат Назаров и подчеркнул, что в этой связи 28 майнинг-компаний отключены от электроснабжения.

Отметим, деятельность таких компаний в Кыргызстане не регламентируется законами. Ранее, энергохолдинг внес предложения по регулирования этой сферы деятельности. Недавно Финполиция провела рейды по майнинг-компаниям республики.

Под майнинг компаниями понимают помещения, где установлено оборудование для добычи криптовалют. Это вычислительные машины, которые работают автономно, практически без участия человека, но должны быть постоянно подключены к электросети и интернету. По сегодняшнему курсу 1 биткоин равен 9770 долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380397
Теги:
энергетика, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Айтмамат Назаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  