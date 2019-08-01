Энергодефицит в КР. 28 майнинг-компаний отключили от электропитания

В Кыргызстане от электропитания отключили 28 компаний, которые занимаются майнингом криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга со ссылкой на председателя холдинга Айтмамата Назарова.

- Согласно прогнозу Кыргызгидромета приток воды в Токтогульское водохранилище в период вегетации (апрель-сентябрь) 2019 года ожидается на уровне 86% от среднемноголетней нормы. Согласно водно-энергетическому расчету на 1 октября 2019 года планируется накопить воды в Токтогульском водохранилище в объеме порядка 17,0 млрд куб. м. В связи с этим энергокомпании перешли на режим экономии электроэнергии, мы сейчас стараемся сберечь все наши резервы, - сказал Айтмамат Назаров и подчеркнул, что в этой связи 28 майнинг-компаний отключены от электроснабжения.

Отметим, деятельность таких компаний в Кыргызстане не регламентируется законами. Ранее, энергохолдинг внес предложения по регулирования этой сферы деятельности. Недавно Финполиция провела рейды по майнинг-компаниям республики.

Под майнинг компаниями понимают помещения, где установлено оборудование для добычи криптовалют. Это вычислительные машины, которые работают автономно, практически без участия человека, но должны быть постоянно подключены к электросети и интернету. По сегодняшнему курсу 1 биткоин равен 9770 долларов.