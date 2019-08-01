Депутат ЖК: Предложение о выведении всех АЗС за черту города – это абсурд

Накануне в одном из микрорайонов Оша произошел пожар на территории очередной автозаправочной станции. К счастью, спасатели МЧС сумели вовремя локализовать огонь, и никто не пострадал. Причины возгорания еще уточняются, но в общественности уже прокатилась волна негодования по поводу несоблюдения норм безопасности на АЗС. А ведь напомним, после сильного взрыва 20 марта на АЗС в микрорайоне "Юго-Восток" южной столицы, где серьезно пострадали три человека, местные власти обещали не только провести дополнительную инспекцию по автозаправочным станциям, но и вывести их из густонаселенных районов за пределы города. Следом с подобной инициативой выступил и депутат Бишкекского горкенеша Кубанычбек Конгантиев. Он объяснил свое предложение угрозой техногенной катастрофы в столице.

Однако, ни в Оше, ни в Бишкеке каких-либо конкретных действий по выведению АЗС за черту города не предпринималось.

Депутат Жогорку Кенеша, председатель комитета по ТЭК и недропользованию Кожобек Рыспаев в разговоре с VB.KG заявил, что эта инициатива сама по себе абсурдна.

- Думаете, если вывести все АЗС за пределы города сразу все будет нормально? Нет. У нас плохая привычка, если где-то инцидент произошел, сразу все плохие. Так нельзя. Те, кто нормы выдерживают надо оставлять. При этом да, у нас много АЗС, построенные с нарушениями, которые стоят ближе 50 метров к жилым домам, торговым центрам. Их надо закрывать, но и права бизнесменов нельзя ущемлять. Они же вложили свои деньги, брали кредиты. Пусть используют этот земельный участок в других целях или строят станции там, где положено, - считает парламентарий.

Неправильно и то, говорит Рыспаев, что страдать должен только предприниматель – владелец АЗС. К ответственности должны быть привлечены и те, кто давал разрешения на их строительство в ущерб нормам безопасности.

- На многие АЗС в столице были выданы разрешения еще при Силаеве (мэр Бишкека с 1995-1998 гг. – ред.). Многие не чувствуют своей ответственности. Техинспекция, Госстрой, Главархитектура куда смотрели? Сотрудники профильных ведомств должны отвечать, хотя бы административные штрафы наложить на них. Тогда будет порядок, - высказался нардеп.

В заключении Кожобек Рыспаев пообещал после выхода с каникул провести заседание комитета по вопросам нарушений техбезопасности на АЗС.