Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Депутат ЖК: Предложение о выведении всех АЗС за черту города – это абсурд

90  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне в одном из микрорайонов Оша произошел пожар на территории очередной автозаправочной станции. К счастью, спасатели МЧС сумели вовремя локализовать огонь, и никто не пострадал. Причины возгорания еще уточняются, но в общественности уже прокатилась волна негодования по поводу несоблюдения норм безопасности на АЗС. А ведь напомним, после сильного взрыва 20 марта на АЗС в микрорайоне "Юго-Восток" южной столицы, где серьезно пострадали три человека, местные власти обещали не только провести дополнительную инспекцию по автозаправочным станциям, но и вывести их из густонаселенных районов за пределы города. Следом с подобной инициативой выступил и депутат Бишкекского горкенеша Кубанычбек Конгантиев. Он объяснил свое предложение угрозой техногенной катастрофы в столице.

Однако, ни в Оше, ни в Бишкеке каких-либо конкретных действий по выведению АЗС за черту города не предпринималось.

Депутат Жогорку Кенеша, председатель комитета по ТЭК и недропользованию Кожобек Рыспаев в разговоре с VB.KG заявил, что эта инициатива сама по себе абсурдна.

- Думаете, если вывести все АЗС за пределы города сразу все будет нормально? Нет. У нас плохая привычка, если где-то инцидент произошел, сразу все плохие. Так нельзя. Те, кто нормы выдерживают надо оставлять. При этом да, у нас много АЗС, построенные с нарушениями, которые стоят ближе 50 метров к жилым домам, торговым центрам. Их надо закрывать, но и права бизнесменов нельзя ущемлять. Они же вложили свои деньги, брали кредиты. Пусть используют этот земельный участок в других целях или строят станции там, где положено, - считает парламентарий.

Неправильно и то, говорит Рыспаев, что страдать должен только предприниматель – владелец АЗС. К ответственности должны быть привлечены и те, кто давал разрешения на их строительство в ущерб нормам безопасности.

- На многие АЗС в столице были выданы разрешения еще при Силаеве (мэр Бишкека с 1995-1998 гг. – ред.). Многие не чувствуют своей ответственности. Техинспекция, Госстрой, Главархитектура куда смотрели? Сотрудники профильных ведомств должны отвечать, хотя бы административные штрафы наложить на них. Тогда будет порядок, - высказался нардеп.

В заключении Кожобек Рыспаев пообещал после выхода с каникул провести заседание комитета по вопросам нарушений техбезопасности на АЗС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380400
Теги:
бизнес, Ош, пожар, АЗС, Бишкек, Кыргызстан, деньги, Госэкотехинспекция, Жогорку Кенеш, Бишкекский горкенеш, Кожобек Рыспаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  