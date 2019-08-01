Абдрахманов: Люди должны узнать об этой крупной афере Атамбаева

Экс-президента Алмазбека Атамбаева на этот раз обвинили в развале горнодобывающей промышленности Кыргызстана. В частности, бывшему главе государства хотят вменить вину, что он вопреки интересам государства отдал месторождение Джеруй инвестору, условия которого были наименее выгодные для страны. Соответствующее заявление в генпрокуратуру и Жогорку Кенеш намерен подать лидер СДПК и экс-заместитель главы ОАО "Кыргызалтын" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, Атамбаев создал организованную преступную группировку, куда вошли правительство во главе с премьер-министром Темиром Сариевым, Дуйшенбек Зилалиев, депутаты и другие лица. То есть был сговор, не отдавать месторождение отечественной компании, а частной.

- Джеруй крупнейшее в КР месторождение после Кумтора. "Кыргызалтыном" за 20 лет были произведены все геолого-разведочные работы на этом месторождении и оно было полностью готово к проведению самой разработки. За этот же период там была построена подстанция на 110 кВт, проложено 18 км технологической дороги. Мы закончили строительство жилого комплекса "Пионер" для рабочих. По сметным документам проекта он был готов на 100%. В общей сложности на все было потрачено около 16 млн долларов. С учетом инфляции - это цена в несколько раз поднялась. Поэтому, когда объявили конкурс на месторождение "Джеруй", "Кыргызалтын" естественно также подал заявку. На тот момент наше предприятие испытывало трудности и возможность разрабатывать "Джеруй" давало ему шанс встать на ноги, - сказал Абдрахманов.

Бывший замруководителя "Кыргызалтына" уверен, что при выборе инвестора были допущены грубейшие нарушения в угоду узкой группе лиц.

- Председателем комиссии на тот момент был Зилалиев, про которого Атамбаев говорил, что он как бывший милиционер наведет порядок в горнодобывающей промышленности. В итоге лицензию на месторождение Джеруй продали за 100 млн долларов, хотя стоимость самого месторождения составляет 3 млрд 256 млн долларов. Вы понимаете, что 100 тонн золота мы за копейки отдали в чужие руки. Но и это не самое страшное. Иностранная компания прямо заявило, что ни одного грамма золота Кыргызстан не получит. Отечественная же компания "Кыргызалтын" готова была работать 50 на 50. То есть 50 тонн золота в любом случае оставалось бы в Кыргызстане, - отметил он.

Когда Зилалиева арестовали я больше обрадовался, чем, когда задержали Илмиянова, - продолжил собеседник редакции.

- В свое время я сам лично бегал, чтобы месторождение на Макмале получила наша отечественная компания "Кыргызалтын". По этому поводу я заходил и к самому Зилалиеву, и к премьер-министру. И когда сейчас следствие выяснило, что на Зилалиева и его людей было зарегистрировано 17 лицензий на различные месторождения, то это еще раз доказывает, что существовала организованная преступная группа под руководством Атамбаева. В Кыргызстане, практически, все месторождения отданы в руки иностранцев. Например, Ширалджин, Талды-Булак, Андаш, Шамбисай, Джамгыр и так далее. Все могло разрабатываться силами своей отечественной компании "Кыргызалтын", но все это месторождения по невыгодным условиям были проданы иностранным компаниям. Как я уже говорил, я сейчас готовлю на имя генпрокуратуры и Жогорку Кенеша письмо, чтобы по ситуации с Джеруем в отношении Атамбаева и других должностных лиц были возбуждены уголовные дела. Мы обязательно доведем это дело до конца. Я много лет проработал на многих месторождениях в России и Узбекистане. В свое время я верил Атамбаеву и надеялся, что именно этот человек поднимет горнодобывающую промышленность в Кыргызстане на высокий уровень, но вышло все с точностью наоборот. И мне хотелось бы, чтобы люди узнали об этой крупной афере Атамбаева, - заключил Сагынбек Абдрахманов.