Президента просят "не затягивать" дело с Атамбаевым

Председатель СДПК Сагынбек Абдрахманов обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой создать общественно-государственную комиссию для определения подлинных масштабов ущерба, нанесённого Атамбаевым Кыргызстану в период с 2011 по 2017 годы.

По его словам, официальное заключение генпрокурора об отсутствии признаков узурпации Атамбаевым власти в период его президентства вызвало у определенной части общества сомнение в объективности и справедливости такого решения, приводя к мысли о начале политических гонений против Атамбаева А.Ш., что приводит к росту числа его сторонников и расколу общества.

Ниже приводим текст самого обращения к президенту (Стилистика и орфография сохранены):

"Обращение гражданских активистов, представителей общественных объединений, правозащитных, экологических и патриотических организаций, политических и общественных деятелей, научно - творческой интеллигенции.

О недопустимости дальнейшей дестабилизации общественно-политической и социальной обстановки в республике.

И без того сложная экономическая и социальная ситуация в стране, в последние месяцы усугубилась обострением политической обстановки, которая судя по событиям последних недель в селе Кой-Таш, ведёт к серьёзной дестабилизации и противостоянию в обществе.

Главными причинами явились:

-Поверхностная, дозированная, не объективная и весьма далёкая от истины не справедливая правовая оценка деятельности Атамбаева А. Ш. в период 2011-2017г.г;

-Официальное заключение генпрокурора об отсутствии, в этот период признаков узурпации Атамбаевым А.Ш. власти и не признание им очевидных всему народу политических гонений представителей оппозиции, и отдельных средств массовой информации.

На этом фоне, признание генпрокурором признаков коррупции по четырём эпизодам, и только на этом основании лишение Атамбаева А.Ш. неприкосновенности, вызывало у определенной части общества сомнение, в объективности и справедливости такого решения, приводя к мысли о начале политических гонений против Атамбаева А.Ш., что приводит к росту числа его сторонников и расколу общества.

Лозунг новой власти "перед законом все равны" в данном случае, оказывается голословной деклараций неисполнимых намерений.

Только объективная и честная информация о всех антинародных и антигосударственных деяниях Атамбаева А. в 2011-2017 гг, а именно: узурпация власти, политические репрессии, нарушения Конституции, многочисленные коррупционные дела в таможенной службе, судах, прокуратуре, нерешенные вопросы по Кумтору, Джерую и др., доведённые до сведения всего народа, могут не допустить дальнейшего раскола в обществе и угрозу серьезной дестабилизации обстановки в стране.

Ситуация выходит далеко за рамки взаимных отношений двух бывших однопартийцев и друзей.

Вопрос стоит не столько об ответственности Атамбаева А.Ш. за его многочисленные антиконституционные, антигосударственные и антинародные дела, нанесшие серьезный удар по конституционным и демократическим основам суверенного Кыргызстана.

Вопрос стоит о восстановлении и укреплении этих основ, о возврате к правовым основам в управлении государством и участии народа в решении накопившихся за последние годы экономических и социальных проблем страны.

Сам факт, попытки решения этой внутренней проблемы у руководства, хотя и дружественного, но иностранного государства, ставит под сомнение суверенитет и независимость государственности, и не делает чести ни одному из сторон, подрывая доверие народа к каждому из них.

Дипломатический призыв Путина В.В. к сплочению всех сил вокруг действующего Президента был отвергнут Атамбаевым А. с мотивировкой о том, что возможность такого сплочения уже упущена, что подразумевает еще большее обострение, в ближайшее время внутриполитической обстановки.

Жогорку Кенеш, дал все законные основания для решения проблемы, в правовом поле, но оно не правомерно затягивается.

Дальнейшее ухудшение внутриполитической ситуации не допустимо, и чревато тяжелыми последствиями, ответственность за которые полностью ложится на Президента и Правительство республики.

В целях исключения саморекламы и политических спекуляций якобы о том, что Атамбаев А. оставил Кыргызстан процветающим и успешным, просим образовать с участием представителей общественности государственную комиссию, для определения подлинных масштабов ущерба нанесённого, в период 2011 по 2017 годы экономике и бюджету государство".