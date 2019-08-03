Мамасалиев: Реформа избирательного права важнее, чем Атамбаев и Матраимов

Осень уже не за горами, а как мы помним, некоторые эксперты предсказывали в этот период обострение конфликта между действующим и прошлым президентами, который, по мнению некоторых "политологов" может вылиться чуть ли не в третью революцию.

Как будет развиваться сценарий и чего ждать кыргызстанцам этой осенью? Своим прогнозом предстоящей политической осени с редакцией VB.KG поделился эксперт по госуправлению, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

По его словам, ситуация в стране сложилась непростая.

- Вмешательство Кремля во внутриполитический конфликт между президентом Жээнбековым и бывшим президентом Атамбаевым безусловно внесет свои коррективы в политический процесс. Конечно, такого рода консультации с российским руководством у нас были и ранее, но никогда они не носили такой открытый и публичный характер. Для многих кыргызстанцев это вызвало, мягко сказать, недоумение. У России сегодня и своих проблем хватает и такой публичный патернализм был излишним. Лично у меня пришло понимание, что во внешнеполитическом векторе у нас образовался сильный крен в сторону России. Если убрать эмоции, то вывоз Атамбаева через авиабазу Кант и его прием в Кремле выглядит как демонстрация российского влияния в регионе внешним игрокам, в первую очередь Китаю и США, - сказал Мамасалиев.

Как вы считаете чем теперь закончится следствие по уголовному делу Батукаеву и столичной ТЭЦ?

У нас очень трудно делать прогнозы, поскольку каждый день что-то происходит, но как я сказал выше, после вмешательства Кремля существующее противостояние по логике вещей должно выйти из тупика. Я думаю расклад будет примерно такой: Атамбаев, как свидетель, даст показания по возбужденным уголовным делам, а всем известный Райымбек Матраимов покинет Кыргызстан и дистанцируется от политического процесса.

В таком случае возможны ли внеочередные парламентские выборы?

Я не думаю, никто к выборам сейчас не готов. Выборы состоятся только тогда, когда к ним будет готова власть, а "Белый дом" к выборам не готов ни юридически, ни административно. Если сейчас проводить внеочередные выборы, то в принципе состав парламента на 70% будет прежним. Поэтому нам в первую очередь нужно менять "правила игры", необходимо реформировать избирательное законодательство.

Судя по законопроекту, который обсуждается в Жогорку Кенеше, закон о выборах кардинально менять не собираются?

Если изменения в процедуре выборах будут несущественными, то это будет серьезной тактической ошибкой власти. Тут можно было президенту Жээнбекову перед парламентскими выборами набрать политические очки, получить поддержку от гражданского общества. К сожалению, кажется реальной реформы выборов не предвидится, большинство депутатов не хотят менять устоявшиеся "правила игры" они в этом просто не заинтересованы. Я думаю есть смысл гражданскому обществу и политическим партиям в этом вопросе объединится и требовать от власти реальных изменений. Вопрос реформы избирательного законодательства куда важнее вопроса, чем что будет с Атамбаевым?