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20 работников компании "Zhong Ji Mining" получили черепно-мозговые травмы

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- Оксана Гут
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Сегодня, 6 августа, около 4:30 утра в Нарынскую областную объединенную больницу поступили 20 работников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining, пострадавших вчера в результате конфликта с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

"Состояние у всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Соответствующее лечение получают, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены", - пояснили в Минздраве.


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URL: https://www.vb.kg/380474
Теги:
горнодобывающий сектор, межэтнический конфликт, Нарынская область, Кыргызстан, Минздрав
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