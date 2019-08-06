20 работников компании "Zhong Ji Mining" получили черепно-мозговые травмы

Сегодня, 6 августа, около 4:30 утра в Нарынскую областную объединенную больницу поступили 20 работников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining, пострадавших вчера в результате конфликта с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

"Состояние у всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Соответствующее лечение получают, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены", - пояснили в Минздраве.