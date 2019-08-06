ГКНБ: Дизайнер Тарасенко был допрошен за антипатию к исламу

Основанием для проведения досудебного производства послужили неоднократные публикации на личной странице Тарасенко в соцсети Facebook материалов, в которых автор высказывает личную неприязнь, антипатию к религии Ислам, - ГКНБ

Публикации дизайнера Никиты Тарасенко в соцсетях оскорбляют религиозные чувства мусульман. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

По данным ведомства, 5 августа ГСУ ГКНБ КР был допрошен в качестве свидетеля Никита Тарасенко по досудебному производству, зарегистрированному в Едином реестре преступлений и проступков еще 10 апреля 2019 года по факту совершения действий, разжигающих межрелигиозную вражду.

- Основанием для проведения досудебного производства послужили неоднократные публикации на личной странице Тарасенко в социальной сети "Facebook" материалов, в которых автор высказывает личную неприязнь, антипатию к религии Ислам, тем самым оскорбляет религиозные чувства мусульман. Данные публикации вызвали многочисленные комментарии интернет пользователей негативного характера, - заявили в ГКНБ.

При этом подчеркивается, что меры, принимаемые ГКНБ КР, направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений и полностью соответствуют действующему законодательству.

Отметим, что по странной случайности повестку на допрос Тарасенко получил после того, как выложил карикатуру под названием "Ошская ОПГ". На ней изображены президент Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Дастан Джумабеков, экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов и другие.