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Скандал с новыми автобусами №5 продолжается. За взятку задержан бишкекчанин

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке 31 июля сотрудники ГКНБ со взяткой задержали бишкекчанина. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства задержание произошло в момент получения 3 тысяч долларов.

"Установлено, что К.А., в целях личного обогащения, пользуясь временными проблемами по обеспечению общественным транспортом жилмассива "Колмо" г.Бишкек, которые уже были решены, обманным путем вымогал у директора одного из ОсОО в г.Бишкек денежные средства в размере 7 тысяч долларов США, за положительное решение вопроса касающегося деятельности частной компании", - говорится в сообщении ГКНБ.

Источники сообщили VB.KG, что задержанный со взяткой гражданин является близким другом директора бишкекского пассажирского предприятия Нурлана Койчубакова. Во время задержания он выступал в качестве посредника. В ГКНБ эту информацию официально не подтверждают.

Отметим, ранее мэрия заключила договор с компанией "Шыдыр Жол Кей Джи", обещав предоставить право автобусам этой фирмы выполнять пассажирские перевозки по маршруту №5 в Бишкеке. За день до запуска маршрута мэрия в одностороннем порядке разорвала договор. После переговоров и возмущения общественности, муниципалитет позволил частникам работать. Однако, официальный договор с компанией до сих пор не подписан.


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URL: https://www.vb.kg/380550
Теги:
ГКНБ, мэрия, коррупция, митинг, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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