Во время спецоперации в Кой-Таше ранены десятки людей

В доме экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит . В ходе захвата дома силовики открыли огонь.

Предположительно стреляли резиновыми пулями. В результате этого, по сообщениям членов штаба, ранения и травмы получили десятки человек, которые вышли на защиту Атамбаева против вооруженных сотрудников силовых структур.

Среди раненых экс-депутат ЖК Мээрбек Мискенбаев, начальник "народного штаба" в Кой-Таше по защите Атамбаева Кыяс Смалиев и журналист 24.kg Аида Джумашева.

Цель операции - доставить на допрос бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее МВД направляла ему три повестки для явки на допрос в качестве свидетеля. Атамбаев проигнорировал все три, заявляя, что руководство МВД выходит за рамки правового поля. Он не признает решение Жогорку мКенеша о лишении статуса экс-президента и заявляет, что по-прежнему обладает неприкосновенностью. В случае силового захвата Алмазбек Атамбаев обещал отстреливаться из наградного оружия.