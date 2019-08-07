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Во время спецоперации в Кой-Таше ранены десятки людей

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- Екатерина Улитина
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В доме экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит . В ходе захвата дома силовики открыли огонь.

Предположительно стреляли резиновыми пулями. В результате этого, по сообщениям членов штаба, ранения и травмы получили десятки человек, которые вышли на защиту Атамбаева против вооруженных сотрудников силовых структур.

Среди раненых экс-депутат ЖК Мээрбек Мискенбаев, начальник "народного штаба" в Кой-Таше по защите Атамбаева Кыяс Смалиев и журналист 24.kg Аида Джумашева.

Цель операции - доставить на допрос бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее МВД направляла ему три повестки для явки на допрос в качестве свидетеля. Атамбаев проигнорировал все три, заявляя, что руководство МВД выходит за рамки правового поля. Он не признает решение Жогорку мКенеша о лишении статуса экс-президента и заявляет, что по-прежнему обладает неприкосновенностью. В случае силового захвата Алмазбек Атамбаев обещал отстреливаться из наградного оружия.


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URL: https://www.vb.kg/380567
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, Кыргызстан
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