В Кой-Таш привлечены дополнительные силы МВД

В органы внутренних дел Аламудунского района примерно в 19:50 часов поступило сообщение по факту перестрелки расположенный в селе Кой-Таш. На место незамедлительно был осуществлен выезд следственной оперативной группы. Кроме того для обеспечения охраны общественного порядка на место был осуществлен выезд всего личного состава ГУВД Чуйской области и ОВД Аламуднского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Информация о первых пострадавших из территориальной больницы поступило примерно в 20:53 часов. В настоящее время для обеспечения охраны общественного порядка, также привлечены дополнительные силы.

Напомним, в Кой-Таше сейчас проходит спецоперация по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.