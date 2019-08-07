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В Кой-Таш привлечены дополнительные силы МВД

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- ВБ
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В органы внутренних дел Аламудунского района примерно в 19:50 часов поступило сообщение по факту перестрелки расположенный в селе Кой-Таш. На место незамедлительно был осуществлен выезд следственной оперативной группы. Кроме того для обеспечения охраны общественного порядка на место был осуществлен выезд всего личного состава ГУВД Чуйской области и ОВД Аламуднского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Информация о первых пострадавших из территориальной больницы поступило примерно в 20:53 часов. В настоящее время для обеспечения охраны общественного порядка, также привлечены дополнительные силы.

Напомним, в Кой-Таше сейчас проходит спецоперация по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/380570
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГУВД, МВД, Кыргызстан, Арест
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