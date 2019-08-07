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Алия Шагиева заявила, что Атамбаев по прежнему в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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"

В силу сложившихся обстоятельств хочу сделать два заявления: Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности - наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше.

Во-вторых, то, что Акнет прекратил вещание "Апреля", говорит о многом. Никогда не лезу в политику и не знаю о происходящем. Вокруг дома в Кой-Таше летают вертолеты. Подозреваю, что людям обрывают связь. Какие-то неполадки с моим собственным телефоном. До меня практически нереально дозвониться. Мне очень страшно за семью, за людей, которые пострадали, проявляя свою гражданскую позицию", - написала Шагиева.

Напомним, сегодня сотрудники ГКНБ начали силовой захват дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. Силовики начали стрельбу резиновыми пулями. В ответ из дома Атамбаева открыли огонь из огнестрельного оружия. По данным ГКНБ операция еще продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/380575
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, Кыргызстан, Алия Шагиева
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