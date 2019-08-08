В больнице умер спецназовец, получивший ранение в Кой-Таше

На 00.55 часов в организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших с Кой-Таша, из них 15 сотрудников силовых структур с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здрвоохранения КР.

По данным ведомства, сотрудники силовых структур получили огнестрельные ранения, закрытые черепно мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

"Из них 1 спецназ был взят на операцию, но несмотря на все реанимационные мероприятия скончался", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным СМИ, пуля пробила ему сердце и легкие.

Также сообщается про второго спецназовца, которому сделали операцию по извлечению пули. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.