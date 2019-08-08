Ночь захвата Атамбаева в Кой-Таше. Фоторепортаж

7 августа около 20.00 в селе Кой-Таш Чуйсуой области спецотряд ГКНБ начал штурм дома экс-президента Алмазбека Атамбваева. Ранее бывшего главу республики трижды вызывали на допрос в качестве свидетеля. Он проигнорировал все повестки, заявляя, что следователи "выходят за рамки правового поля".

Алмазбек Атамбаев сразу после начала спецоперации вернулся в дом и несколько часов держал оборону. Сотрудники ГКНБ и МВД заявляют, что стреляли в защитников бывшего президента резиновыми пулями, из дома Атамбаева велся ответный огонь боевыми патронами.

В результате ночного штурма силовики так и не задержали Алмазбека Атамбаева. Несколько сотрудников ГКНБ были задержаны стронниками Атамбаева. МВД вывели свои силы, чтобы не накалять ситуацию и избежать повторных столкновений с населением.

В ночь с 7 на 8 августа пострадали 47 человек, от огнестрельного ранения погиб боец Альфа, глава ГУВД чуйской области в тяжелом состоянии находится в больнице. Ему проломили голову камнем.