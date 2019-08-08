Сторонники Атамбаева взяли в заложники спецназовцев

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева держат в доме несколько бойцов спецназа, которые участвовали в штурме здания.

Они требуют, чтобы силовики покинули село Кой-Таш и в этом случае они отпустят захваченных бойцов.

Сотрудники МВД покинули Кой-Таш, чтобы избежать дальнейший столкновений с гражданами. В МВД и ГКНБ подчеркивают, что во время спецоперации использовались только резиновые пули. Сторонники Атамбаева отстреливались из огнестрельного оружия.

В результате столкновения в доме бывшего резидента Алмазбека Атамбаева в больнице с ранениями поступили 45 человек, из них четверо с огнестрельными ранами. Один сотрудник спецназа погиб, получив пулю в груди. Глава Чуйской областной милиции Самат Курманкулов находится в тяжелом состоянии в коме. Ему пробили голову камнем.