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По факту перестрелки в Кой-Таше начато досудебное производство

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- Оксана Гут
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По факту погибшего спецназовца и пострадавших сотрудников правоохранительных органов начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, 7 августа примерно в 20:42 часов на территории резиденции расположенного в селе Кой-Таш Аламудунского района сторонники Алмазбека Атамбаева организовали массовые беспорядки, где оказали вооруженное сопротивление в отношении сотрудников ГКНБ Кыргызской Республики и сотрудников милиции. В результате 2 сотрудника спецназа получили пулевые огнестрельные ранения, где один из них при доставлении в больницу, не приходя в сознание, скончался от полученных ран несовместимые с жизнью. Второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также один сотрудник милиции находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 130 (Убийство) и 39-130 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По досудебным производствам проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Следует отметить, что со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие. Оружие применялось со стороны дома Алмазбека Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/380579
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, перестрелка, погибшие, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие
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