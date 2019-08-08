Сооронбай Жээнбеков: Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности КР.

Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызская Республика является правовым государством. Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, Генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации.

По итогам заседания было принято соответствующее решение.