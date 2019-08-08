Атамбаев заявил, что у его сторонников не было оружия

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Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что во время штурма у его сторонников в Кой-Таше не было оружия.

Сегодня Алмазбек Атамбаев сделал заявление в котором признался, что он произвел несколько выстрелов, его сторонники, выступившие на его защиту были безоружны.

Он добавил, что все пострадавшие и погибший офицер спецназа "Альфа" останутся на совести президента Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, вчера в силовики предприняли попытку произвести силовой захват Алмазбека Атамбаева в его доме в Кой-Таше. Бывший президент забаррикадировался на третьем этаже своего особняка. На нижних этажах и по периметру сопротивлялись силовикам сторонники экс-президента из числа гражданских лиц. По данным очевидцев стрельба велась с обеих сторон. Стреляли как со стороны силовиков, так и из дома экс-президента. Были слышны не только одиночные выстрелы, но и очереди. В ГКНБ заявили, что они стреляли резиновыми пулями, сторонники Атамбаева - боевыми патронами.

В результате спецоперации от огнестрельного ранения в грудь погиб сотрудник "Альфа". Еще 6 бойцов до сих пор находятся в заложниках в доме Атамбаева.