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Генерал-майор ГКНБ: Операцию по задержанию Атамбаева тщательно не продумали

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- Бакыт Стамов
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"Почему в операции по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева использовали спецподразделение "Альфа", которое создано исключительно для противостояния экстремизму?" Таким вопросом в разговоре с редакцией VB.KG задался экс-директор Антитеррористического центра при Государственном комитете национальной безопасности КР Марат Иманкулов.

По его словам, спецназ ГКНБ готовят исключительно для борьбы с терроризмом.

- Во-первых, самое главное, мне не понятно, почему такую операцию провели в такой спешке? У МВД есть свой спецназ и они специально подготовлены для подобного рода операций. Они обучены как раз работать с массовыми беспорядками и задержанием преступников. Они также могли зайти, задержать и вывести кого-надо.

Во- вторых, почему начали операцию ближе к ночи? У меня такое впечатление, что операцию подготовили очень неквалифицированно. Зайти то зашли, но почему сразу не задержали Атамбаева, если такая задача и стояла. Почему стояли и не торопились? Почему дотянули до ночи? В такое время даже тщательно спланированная операция может пойти наперекосяк. Кроме того, почему не было прикрытия? При планировании подобных операций учитываются и пути отхода. В этом случае нужно было все заранее проанализировать, учесть наличие оружия и камней у сторонников Атамбаева. Но раз зашли туда, надо было сразу подтянуть достаточно сил, чтобы спокойно потом можно было бы всех оттуда вытащить и прикрыть. Получилось же так, что один спецназовец погиб, другие получили ранения, а некоторые остались в заложниках, - посетовал Иманкулов.

Прошедшая операция, продолжил собеседник редакции, провалилась из-за элементарной неподготовленности.

- Вся операция была абсолютно не продумана. Помните, история с обвиняемыми за экстремизм, которые сбежали из колонии. Тогда наоборот сделали, операцию по задержанию проводил спецназ МВД. Вот тогда как раз надо было и привлекать спецподразделение "Альфа", которое обучено бороться с террористами. В данном случае же получилось наоборот, - отметил он.

В заключение экс-глава Антитеррористического центра при ГКНБ КР обратился к родным погибшего спецназовца.

- Хочу выразить соболезнования близким и родным погибшего спецназовца. Пусть родители его крепятся, их сын выполнял свой долг, и он не виноват, что так бездарно подготовили операцию, - добавил Иманкулов.


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URL: https://www.vb.kg/380591
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Марат Иманкулов
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