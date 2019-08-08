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Сторонники Атамбаева захватили 55 единиц оружия сотрудников ГКНБ

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 7 на 8 августа сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева захватили более 50 единиц оружия бойцов ГКНБ. Об этом сегодня во время внеочередного заседания в Жогорку Кенеше заявил глава ГКНБ Орозбек Опумбаев.

- Сторонники Атамбаева, применив физическую силу, завладели 26 единицами помпового оружия, 14 автоматами АК-74, 15 пистолетами, - сказал Опумбаев.

Он отметил, что неутешительный исход операции объясняется тем, что бойцы ГКНБ были не готовы к силовому сопротивлению местных жителей.

- Для бойцов это была не боевая операция, а операция по принудительному приводу гражданина на допрос. Именно поэтому ребята не были вооружены и не ожидали сопротивления от граждан. Я встречался с нашими пострадавшими бойцами: 19 из них в поликлинике, 6 в реанимации в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, - сказал Орозбек Опумбаев.

Он подчеркнул, что бойцы спецназа стреляли резиновыми пулями, за пределами дома Атамбаева находилась одна группа сотрудников, которые были вооружены автоматами.


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URL: https://www.vb.kg/380599
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, перестрелка, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Орозбек Опумбаев
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