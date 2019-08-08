Президенту напомнили слова Расула Гамзатова

Вчерашний конфликт в Кой-Таше сегодня у здания Форума получит свое логическое продолжение. Уже есть информация, что некоторые митингующие будут вооружены.

Что остается делать в этой ситуации президенту страны? Совершить вторую попытку захвата бывшего главы государства Атамбаева или сесть с ним за стол переговоров, чтобы не накалять обстановку? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала экс-заместителю главы ГКНБ, генерал-майору Марату Иманкулова.

По его словам, президент прежде всего должен призвать население к спокойствию.

- Во время операции в Кой-Таше президент находился в отпуске и в его отсутствие кто-то, наверное, руководил этим мероприятиям. У Расула Гамзатова есть хорошие слова: "Джигит зря кинжал из ножен не вынимает, раз вынул, то бей и всадника, и коня наповал". Поэтому раз взялся делать, то нужно было тщательно все подготовить. Нужно было предусмотреть все моменты, которые появятся во время операции. Самое главное, привлечь достаточно адекватные силы для того, чтобы нормально провести операцию. Теперь же президенту остается все силы направить на стабилизацию обстановки. Одновременно ему надо разобраться во всем. В частности, выяснить по чьей вине операция сорвалась. Кто убил спецназовца? Прошла информация, что ему пробили бронежилет, значит там было не простое оружие. Во всем этом надо разобраться и действовать в рамках закона, - сказал Иманкулов.

Генерал-майор ГКНБ выразил надежду, что народ Кыргызстана не даст себя обмануть в третий раз.

- В любом государстве, где есть легитимная власть, любой гражданин, в том числе и бывшие высокопоставленные чиновники, должны быть равны перед законом. Если есть подозрение, то все они должны нести ответственность, в том числе и бывший президент. Поэтому Атамбаева сколько бы не подчинялся закону, сколько бы не прятался за спинами людей, он все равно должен понести ответственность. Если, конечно, следствие объективно докажет его вину. В противном случае сегодняшние события могут привести к плачевным последствиям. Мы уже испытали за короткое время две революции. И это никому не нужно: ни государству, ни простым гражданам. Поэтому я очень надеюсь, что народ сегодня не даст себя вновь обмануть. Этого, я уверен, народ не допустит. – заключил он.