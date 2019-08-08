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Силовики повторно штурмуют резиденцию Атамбаева

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- Оксана Гут, Бакыт Стамов
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Сегодня, 8 августа, в селе Кой-Таш идет вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Силовики используют шумовые гранаты. На территории дома бывшего президента находятся несколько сотен человек. Те, кто собирался возле здания Медиа Форума на митинг возвращаются. Но дорога в Кой-Таш в районе села Кок-Жар для транспортных средств перекрыта сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на место прибыла колонна автобусов с силовиками. Пока сообщений о пострадавших нет.


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URL: https://www.vb.kg/380607
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, митинг, перекрытие дорог, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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Комментарии
Венгер
08.08.2019, 17:24

Правильно арестуйте его и осудите за подрыв власти, за создание анархии. Его место в тюрьме, осудить его на пожизненное. 

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08.08.2019, 17:30

Атамбаев сдайся не надо нам крови или посадите его наконец . Он должен понести наказание за убийство 

0
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