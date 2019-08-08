Силовики повторно штурмуют резиденцию Атамбаева

Сегодня, 8 августа, в селе Кой-Таш идет вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Силовики используют шумовые гранаты. На территории дома бывшего президента находятся несколько сотен человек. Те, кто собирался возле здания Медиа Форума на митинг возвращаются. Но дорога в Кой-Таш в районе села Кок-Жар для транспортных средств перекрыта сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на место прибыла колонна автобусов с силовиками. Пока сообщений о пострадавших нет.