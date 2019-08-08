Кыргызская диаспора в РФ призвала не допустить дестабилизации в КР

Реагируя на события в Кыргызстане, связанные с попытками властей осуществить принудительный привод в суд экс-президента Алмазбека Атамбаева, Совет аксакалов и Координационный Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области распространили обращение к соотечественникам в республике.

В обращении выражена озабоченность событиями, произошедшими 7 августа в селе Кой-Таш. Они, как отмечается, "привели к резкому обострению ситуации в стране, которая может выйти из-под контроля и привести к непоправимым последствиям".

"К большому сожалению, имеются жертвы. Ни в коем случае нельзя допустить продолжения конфликта. Участники с обеих сторон, люди в Кой-Таше и представители силовых структур, - наши же сыновья, дочери, братья и сестры! В связи с этим считаем, что высшими органами власти должна быть дана оценка действиям участников с обеих сторон. Чрезвычайно важно принять незамедлительные и безотлагательные, всесторонние мер и решения, направленных на стабилизацию ситуации в стране!" – говорится в послании.

Его авторы призывают государственную власть и сторонников Алмазбека Атамбаева воздержаться от радикальных действий: "Обращаемся ко всем граждан страны, соотечественникам за рубежом приложить необходимые усилия к стабилизации обстановки в стране и выводу в русло строгой законности, противостоять провокациям радикальных сил, способствующих деструктивным силам!"

"Мы выступаем за стабильность в стране, единство всего народа Кыргызстана, положительный имидж Кыргызстана на мировой арене, светлое будущее Кыргызстана. Мы все обязаны созданное нашими предками великое наследие кыргызов передать следующим за нами поколениям. Кыргызстан является правовым государством. Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами, сохранения законности, мира и безопасности в стране!" – этими словами завершается обращение, подписанное от имени здешних уроженцев КР председателем Совета аксакалов Москвы и Московской области Медербеком Абдуллаевым и председателем Координационного Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкулом Аттокуровым.