Уже 4 сотрудника силовых органов получили огнестрельные ранения

К вечеру сегодня в Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили 5 пострадавших, из которых 4 сотрудника силовых структур получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, 1 пострадавший является гражданским, который получил ранение от шумовой гранаты.

Отметим, ранее отечественные СМИ сообщали, что сегодня в 16.00 началась вторая атака на дом экс-президента Алмазбека Атамбаева. Предположительно в операции приняли участие около 6 тысяч силовиков.

В это же время был отменен митинг у здания "Медиа Форум". Один из выступающих заявил, что силовики начали очередной штурм в Кой-Таше и все направились в сторону дома Атамбаева.