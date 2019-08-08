Алмазбек Атамбаев сдался властям

Бывший президент Алмазбек Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в МВД.

По его данным, до этого долго шли переговоры с бывшим президентом, после которых он решил прекратить сопротивление.

Было ли при нем оружие не уточняется. В настоящий момент сторонники Атамбаева не пропускают машину, где он находится в сопровождении силовиков.

Напомним, сегодня в 16.00 началась вторая атака на дом экс-президента Алмазбека Атамбаева. Предположительно в операции приняли участие около 6 тысяч силовиков.