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Алмазбек Атамбаев сдался властям

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- Бакыт Стамов
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Бывший президент Алмазбек Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в МВД.

По его данным, до этого долго шли переговоры с бывшим президентом, после которых он решил прекратить сопротивление.

Было ли при нем оружие не уточняется. В настоящий момент сторонники Атамбаева не пропускают машину, где он находится в сопровождении силовиков.

Напомним, сегодня в 16.00 началась вторая атака на дом экс-президента Алмазбека Атамбаева. Предположительно в операции приняли участие около 6 тысяч силовиков.


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URL: https://www.vb.kg/380619
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, МВД, задержание, конфликт, Кыргызстан
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