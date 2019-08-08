Глава Службы внешней разведки РФ призвал кыргызстанцев к сдержанности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радиостанции "Эхо Москвы" события, проходящие 7-8 августа в Кыргызстане, заявила: "Я хотела бы пожелать, может быть, немножко отойдя от своей ипостаси официального представителя, здравомыслия и ответственности".

Отметив, что Россия рассматривает эти события как внутреннее дело страны. Захарова сообщила, что впоследствии МИД РФ даст им более глубокую оценку. По ее словам, она также не располагает информацией, обращался ли экс-президент КР Алмазбек Атамбаев к Москве с просьбой о возможном приезде в Россию.

К сдержанности призвал стороны и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он считает, что конфликт в последние дни достиг очень опасной черты. "Мы переживаем за судьбу страны, братского для нас народа. Это очень печально для страны, печально и опасно для народа Киргизии. Представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности", - сказал Нарышкин..