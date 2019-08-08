На площади Ала-Тоо собираются сторонники Атамбаева

На площади Ала-Тоо собираются сторонники Алмазбека Атамбаева. Сейчас там находится около 700 человек и число людей растет.

Люди на площади не довольны задержанием силовиками экс-президента Алмазбека Атамбаева. Люди свистят, звучат выкрики "кетсин".

Напомним, после штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш и последовавших переговоров, его задержали сотрудники силовых органов. Первая попытка доставить бывшего президента на допрос была предпринята вчера. Она закончилась провалом. Более 50 человек пострадали, сотрудник ГКНБ погиб. Сейчас бывшего президента допрашивают в Комитете нацбезопасности.