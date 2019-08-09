Камеры "Безопасного города" зафиксировали лица участников погромов в Бишкек

Система видеонаблюдения проекта "Безопасный город" зафиксировала лица участников массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета информационных технологий и связи.

Ведомство отмечает, что в ночь с 8 на 9 августа участники беспорядков разбили несколько камер "Безопасного города".

"На перекрестке улиц 7 апреля / Аалы Токомбаева были разгромлены все аппаратно-программные комплексы включая систему видеонаблюдения. На Проспекте Чуй /Шопокова и пересечении улиц Боконбаева /Абдрахманова были разгромлены только СВН (система видеонаблюдения), АПК фиксирующие нарушения ПДД работают в штатном режиме", - говорится в сообщении Госкомитета.

Сейчас просчитывается сумма причиненного ущерба. После чего исполнители проекта направят заявление в правоохранительные органы.

Камеры на перечисленных участках будут восстановлены в ближайшее время.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа, после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева сотни людей вышли на улицы города. Многие из них были агрессивно настроены. Они нападали на журналистов, милиционеров и прохожих, кидали камни в проезжающие машины и ломали городскую инфраструктуру. Силовики разогнали людей с центральной площади и всю ночь следили за порядком в городе.