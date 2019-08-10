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За три дня медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим в Кой-Таше

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- ВБ
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За 7, 8, 9 августа 2019 года медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим. Из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой Таш.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших. Из них:

- В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии – 7 пострадавших, из них 1 в реанимации в крайне тяжелом состоянии;

- В Национальном госпитале – 4 пострадавших;

- В Чуйской областной объединенной больнице – 2 пострадавших.

- В Ысык-Атинской территориальной больнице – 1 пострадавший.

Состояние у всех, кроме начальника ГУВД Чуйской области стабильное, получают необходимое лечение, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены.


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URL: https://www.vb.kg/380672
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Минздрав, конфликт, пострадавшие, больница
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