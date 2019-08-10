Ближайших сторонников Атамбаева арестовали на 2 месяца

Экс-руководителя аппарата президента Фариза Ниязова арестовали на 2 месяца. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Бывшего руководителя аппарата президента обвиняют в массовых беспорядках, а также в захвате заложников. Он заключен под стражу в СИЗО-1.

Также решением суда сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кыяз Смалиев и Амантур Жамгырчиев взяты под стражу на два месяца.

Напомним, 7 августа силами спецподразделения "Альфа" был предпринят штурм дома Атамбаева в Кой-Таше, который провалился. В ходе неудавшейся операции пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

На следующий день уже силами МВД операцию повторили. На этот раз к операции привлекли около 3 тысячи сотрудников МВД.